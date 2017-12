Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til EM-gull: – Jeg var ganske sikker på å vinne

andreidretter

Samorin, Slovakia (Aftenbladet): Søndag vant Jakob Ingebrigtsen EM-gull i U20-klassen i Slovakia. Den ene etter den andre prøvde å knekke en forkjølet Jakob Ingebrigtsen, men ingen og ingenting kunne hindre et suverent, nytt terrenggull til 17-åringen fra Sandnes.

– Jeg forsøkte bare å kontrollere, men de kjørte knallhardt den første runden. Tyrkeren som fulgte (Ramazan Barbaros), har jeg slått i spurten to ganger tidligere, så jeg var ganske sikker på at jeg skulle vinne igjen, sier en smilende vinner til Aftenbladet.

Tyrkeren bøyde seg i støvet

Barbaros var innom og gratulerte Jakob både en og to og tre ganger like etter målgang. Han ristet smilende på hodet av Sandnes-guttens kapasitet.

– Vi kjenner hverandre godt, og vi er gode venner sånn etterpå, men underveis er det kamp hele tiden, sier Jakob og kunne kanskje sagt det sterkere.

For 17-åringens styrke er nå så stor at løpere fra flere nasjoner gjerne kjører kompis underveis for å knekke ham.

– Det var tøft, men ikke verre enn slik en viktig konkurranse skal være, smiler Jakob.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen fryktet først og fremst sykdom før søndagens løp, og da Jakob la seg med tett nese i går kveld og våknet enda tettere, ante treneren at det ville bli fryktelig vanskelig for 17-åringen å forsvare tittelen fra Chia, Italia i fjor.

– Jeg bryr meg ikke om resultatet, men jeg er bekymret for gutten, sa Gjert Ingebrigtsen under løpet.

Jakob Ingebrigtsen vant sitt fjerde EM-gull, det andre i terrengløp i nydelig vintervær. Et par minusgrader, knallblå himmebl, men med vind og litt våt luft, annet er ikke å vente noen titalls meter fra mektige Donaus bredder.

Han kjempet mot 116 deltakere fra 29 land. Bare syv av dem var yngre enn nordmannen.

– To av spanjolene som var med i dag, var inne på åttende og niendeplass i fjor, men jeg fryktet dem ikke på forhånd. Egentlig fryktet jeg ingen, men med litt sykdom i kroppen, var jeg jo spent, innrømmer Jakob overfor Aftenbladet.

Jakob Ingebrigtsen Født: 19. september 2000. Fra: Lura, Sandnes. Klubb: Sandnes Idrettslag. Internasjonale meritter: Europamester U20 terreng, Europamester U20 5000 m og 3000 m hinder. Personlige rekorder: 1 engelsk mil: 3.56,29 (verdensrekord for 16- og 17-åringer) 1500 meter: 3.39,92. 3000 m hinder: 8.26,81. 5000 m: 13.35,84.

– Jeg er lettet og kjempeglad for å lykkes. Det er utrolig stas å vinne mesterskap, særlig når alle nå er ute etter å slå meg, tilføyer 17-åringen.

Bror Henrik fulgte Jakob fra tribuneplass. Han er ikke overrasket.

– Klart du er alltid litt spent, men jeg så at Jakob fikk løpet som han ville, ikke altfor hardt tempo, men nok til at det skilte seg ut en gruppe. Da tyrkeren prøvde å løpe fra, fulgte han lett. Og ingen tar Jakob i spurten, fastslår Henrik.

– Hvor imponert er du?

– Han springer veldig smart, er sterk og har tro på sine egne avslutningsegenskaper. Bra jobba, smiler Henrik på vei til oppvarming før sitt eget come back etter operasjonen i juni.