Jakob Ingebrigtsen (16) skrev norsk historie i første møte med verdenseliten

16 år gamle Jakob Ingebrigtsen imponerte da han for første gang løp mot verdens beste på 1500-meter under Diamond League-stevnet i Stockholm.

Ingebrigtsen løp inn sist til 11. plass på den imponerende tiden 3.39.92. Dermed ble han den yngste nordmannen som har løpt en 1500-meter under 3.40, ifølge NRK. Det betydde selvfølgelig også ny personlig rekord.

– Jeg tar av meg hatten igjen, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter at Ingebrigtsen passerte målstreken.

Ingrebrigtsens gamle personlige rekord var 3.42.44.

Det oppsto en liten luke mellom Ingebrigtsen og resten av feltet etter én runde. Dermed måtte han løpe alene i vindkastene på langsiden.

Likevel løp 16-åringen til et svært imponerende resultat.

– Han har et flott driv på sisterunden, står distansen fantastisk godt og øker hele veien på sisterunden. Han planlegger løpene sine som en voksen, sa Rodal.

Jakob Ingebrigtsens 3,39,92 som 16-åring er selvsagt absurd. Storebror og europamester Henrik løp til sammenligning 3,50,63 som 17-åring. — Knut Skeie Solberg (@KSSolberg) June 18, 2017

Ny årsbeste i verden

Vinner Timothy Cheruiyot løp inn til 3.30.77 og ny årsbeste i verden.

Under Bislett Games løp Ingebrigtsen inn til tiden 3.56.29 på en engelsk mile. Det betydde ny verdensrekord for løpere under 18 år.

– Jeg har aldri følt meg så bra i hele mitt liv, sa 16-åringen etter rekordløpet på Bislett.

Det førte til at han ble invitert til Diamond League i Stockholm. Søndag løp han mot verdens beste løpere på 1500-meter for aller første gang.

– Det er veldig uvanlig at en så ung utøver blir invitert dit. Han taklet presset på en helt vanvittig bra måte og løp inn på 3,56 og da snakker vi om internasjonalt seniornivå. Og da skjønner jeg godt at Stockholm ønsker å invitere han inn i hovedfeltet, sa Bislett Games-general Steinar Hoen etter Ingebrigtsens løp på Bislett.

Blant dem var løperen som tidligere var årets raskeste i verden, Alsadik Mikhou fra Bahrain, i tillegg til kenyaneren Asbel Kiprop. Han har tidenes tredje raskeste 1500-meter med tiden 3.26.69.

Saken oppdateres.