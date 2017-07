Isabelle Pedersen kalte det «et helvete» å løpe i Sverige. Får kontant svar: – Les regelboken

Etter et løp under pari i Göteborg tirsdag, fyrte hekkeløper Isabelle Pedersen løs:

– Det er noe helt eget i Sverige. Alle sier det – Sverige er et helvete, om du ikke er forberedt på det her, sa Pedersen ifølge Expressen .

Det bergenseren reagerte på, var starten. Pedersen mente løperne måtte sitte altfor langt nede i startblokkene før startpistolen ble fyrt av. Pedersen argumenterte altså for at dette er en særegen svensk tradisjon.

Når Aftenposten tar kontakt onsdag, holder Pedersen fast ved utspillet.

– Som sagt, det har lenge vært kjent at Sverige holder utøvere lenger i blokkene enn andre. Og dette skjer spesielt i Göteborg. For profesjonelle sprintere er dette en større utfordring å takle, men som vi må prøve å håndtere og tilpasse oss så godt vi kan, skriver Pedersen i tekstmelding.

– Les regelboken

Expressen har konfrontert den svenske startsjefen Lars Gustafsson med Pedersens uttalelse. Gustafssons beskjed til Pedersen er klokkeklar:

– Les regelboken.

Gustafsson forklarer reglene slik:

– Du skal skyte skuddet når alle ligger stille. Og det kan ta sin tid. Jeg mener: Den som fyrer av startpistolen raskere enn ett og et halvt sekund, den personen tar en sjanse. Det er umulighet, altså. Under to sekunder er det veldig sjelden en svensk start går.

Gustafsson forteller at denne regelen gjelder internasjonalt, men at de fleste andre land gjennomfører startene feil. Han skjønner imidlertid at Pedersen er frustrert over praksisen i Sverige.

– Jeg forstår det! For nordmennene, de skyter jo før de har snakket ferdig. Forstår du meg? De tar en sjanse!

– Tar voldsomt lang tid

Johan Holstad er tilknyttet Idrottslaget Gular i Bergen, og har tidligere vært starter under Bislett Games i 18 år. Han stiller seg bak Isabelle Pedersens kritikk.

– I Sverige tar det voldsomt lang tid. Det har noe med hvordan de uttrykker seg på. De sier «ferdiiiig» og «innta era platser». Det tar for lang tid, mener Holstad.

– Utøverne reagerer på første bokstaven. Det er ikke nødvendig å bruke halve kvelden.

Når konfrontert med Gustafsson stikk mot norske starter, trekker Holstad frem en utmerkelse norske startere fikk fra det internasjonale forbundet i 2006. Da stemte nemlig topputøverne frem Bislett Games som det stevnet de var tryggest på når det kom til startene.

– At vi i Norge gjør noe feil, som svenskene påstår, er ikke riktig, sier Holstad.

Stikk til Norge

Tirsdag kveld forklarte Pedersen hvorfor hun synes startpraksisen er irriterende.

– Altså... det må ha vært den lengste tiden jeg har sittet nede i startblokken i hele år. Det var så himla lenge. Jeg begynte å tenke: «Skal jeg rekke opp hånden og spørre om vi kan gå opp igjen?» Jeg begynte å kjenne at det var vanskelig å sitte i startposisjonen.

Hekkeløperen forklarte videre at hun fikk en dårlig start og at resten av løpet ble urytmisk. Hun kom til slutt i mål på tiden 13.20 – noe som er betraktelig dårligere enn den personlige rekorden på 12.75. Heldigvis slipper hun å tenke på svensk praksis under VM i London i august.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport: Tviler på Rosenborg, hyller Tour de France-hardhausene og slakter overgangsvinduets priser: