Ingebrigtsens kommentar får Warholm til å reagere: – Latterlig

Norsk friidrett har fått en etterlengtet opptur etter to medaljer i VM i London.

Karsten Warholm tok onsdag gull på 400 meter hekk, før Filip Ingebrigtsen avsluttet mesterskapet med å ta bronse på 1500 meter.

Etter løpet sa storebror Ingebrigtsen, Henrik, til et samlet pressekorps at han mente brorens prestasjon var kun slått av Vebjørn Rodal av norske idrettsprestasjoner.

– Ville aldri byttet ut min gullmedalje

Dermed mente Henrik Ingebrigtsen at gullet til Karsten Warholm ikke var like imponerende som brorens bronsemedalje, og begrunnet det blant annet med at du på 1500 meter ikke får din egen bane.

Til VG svarer Warholm følgende:

– Jeg ville aldri byttet ut min gullmedalje mot en bronsemedalje.

Til avisen sier han at han mener det blir feil å sammenligne øvelser.

– Jeg fikk med meg Henriks kommentarer, og det første jeg tenkte var at det var en rar ting av ham å si. Folk skal få ha egne meninger, for all del, men vi spiller jo på lag og burde ikke sammenligne slike ting. Jeg synes faktisk det blir latterlig å sammenligne på den måten, sier den ferske gullvinneren til VG, og utdyper at han ikke ønsker å si mer om saken.

– Meningsløst

Filip Ingebrigtsen selv ville ikke være med på å rangere medaljer. Etter det knallsterke løpet søndag, sa han følgende til pressen:

– Det blir meningsløst å sammenligne idrettsprestasjoner. Jeg skjønner hvorfor folk gjør det, det er jo for å sette det i perspektiv, men det er likevel litt meningsløst. Så sier det sitt når ingen nordmann har tatt VM-medalje på 1500 meter før.

Personlig vil eg aldri gløyme @AThorkildsen sine to OL gull på rad! For ei legende.. #NeverForget men ein må slutte å samanlikne resultat.. — karsten warholm (@kwarholm) August 14, 2017

Vi tar endelig medaljer i en friidrett👏👍 Kan vi glede oss over det og la være å sette dette opp mot hverandre😪 https://t.co/xlTp12pBTg — Tom Nordlie (@TomNordlie) August 14, 2017