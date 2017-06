I kveld bryter Jakob Ingebrigtsen (16) en ny barrière – uansett resultat

Torsdag fortsatte stortalentet Jakob Ingebrigtsen rekordferden. 16-åringen slo til med tiden 3.56,29 på en engelsk mile, og satte med det ny verdensrekord for løpere under 20 år. I etterkant uttalte han at han «aldri hadde følt seg så bra».

Søndag er Ingebrigtsen på plass i Stockholm i sammenheng med Diamond League-stevnet. Der blir en ny barrière brutt – uansett resultat.

For første gang får Ingebrigtsen løpe mot verdens beste 1.500 meter-løpere.

Blant profilene i heatet er Sadik Mikhou fra Bahrain, som har løpt raskest i verden i år. I tillegg er kenyaneren Asbel Kiprop med. Han er tidenes tredje raskeste 1.500-meter løper med tiden 3:26.69, som han oppnådde i 2015.

Nå får altså disse verdensstjernene testet seg mot Jakob Ingebrigtsen for første gang. Ingebrigtsens personlige rekord er på 3.42,44 – altså rundt 16 sekunder dårligere enn Kiprop.

– Klar for nivået

Etter Bislett Games forklarte 16-åringens far og trener Gjert Ingebrigtsen at sønnen hadde valget om å løpe i et nasjonalt heat eller med verdenseliten.

– Hvis han ender opp med å løpe, er det fordi vi mener han er klar for det nivået. Velger vi å vente, er det for å gi ham litt mer tid før vi matcher ham mot de aller beste. Det skal vi diskutere de neste dagene, sa Gjert Ingebrigtsen til Aftenbladet da.

Bislett Games-general Steinar Hoen understreket at Ingebrigtsens Stockholm-invitasjon er oppsiktsvekkende.

– Det er veldig uvanlig at en så ung utøver blir invitert dit. Han taklet presset på en helt vanvittig bra måte og løp inn på 3,56 og da snakker vi om internasjonalt seniornivå. Og da skjønner jeg godt at Stockholm ønsker å invitere han inn i hovedfeltet, sa Hoen.

Ingebrigtsens heat i Stockholm starter klokken 17.28 søndag. Stevnet sendes på NRK.