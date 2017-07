I en alder av 27 år, har Grøvdal blitt Norges veteran: - Føler meg ikke som det

Grøvdal, Hedda Hynne og Håvard Haukenes har alle fylt 27 år før mesterskapet i den engelske hovedstaden, og de er de eldste i den norske VM-troppen. Grøvdal mesterskapsdebuterte imidlertid som 17-åring i japanske Osaka tilbake i 2007 og har kun mistet ett VM på grunn av skade siden da. Dette blir hennes femte VM.

– Jeg har tenkt på det jeg også. Jeg og Hedda er eldst av jentene, og vi er bare 27. Det er jo faktisk mitt femte VM. Jeg var med da jeg var 17 år. Det var vel ett VM jeg ikke var med på, i 2011, da jeg var ute med skade, ellers har jeg vært med på alle VM siden jeg var 17 år. Så det er litt kult å tenke på, men jeg føler meg samtidig ikke som noen veteran i gamet heller, sier Grøvdal til NTB, én uke før hun skal i aksjon i forsøket på 1500 meter på VMs åpningsdag.

Pedersen nærmest

Totalt blir dette hennes 11.-mesterskap om man teller OL (2), VM (5) og EM (4). Nærmest henne i antall mesterskap i troppen er 25 år gamle Isabelle Pedersen med seks.

– Jeg får prøve å bruke min erfaring og kunnskap for de andre. Det blir kult, det. Vi har en veldig ung tropp nå. Det sier seg selv når jeg er eldst på 27, påpeker Grøvdal.

Den norske troppen er en av de største til et verdensmesterskap på lenge. Grøvdal mener også den er av de sterkeste.

Mulige overraskelser

– Det er en stor tropp, 13 stykker. Og som sagt er det en ung tropp, og mange kan gjøre det bra. Det er nok en av de sterkeste troppene som har vært mens jeg har vært med, selvfølgelig utenom da vi hadde med Andreas Thorkildsen og de aller største profilene, sier 27-åringen.

– Det er et generasjonsskifte, og det er veldig mange som har gjort det bra på U20 og U23, så det er klart det er et nytt steg for de fleste å ta steget opp til senior. Det er ikke sånn at du kan komme til VM og tro at det går like enkelt, men man må liksom gjennom det. Senior-VM er selvfølgelig også noe helt annet enn U20 og U23, men jeg tror mange kan overraske og gjøre det veldig bra, fortsetter hun.

Grøvdal skal selv løpe både 1500 meter og 5000 meter under mesterskapet i London. Mesterskapet arrangeres fra 4. til 13. august.