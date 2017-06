Grøvdal trekker seg fra Bislett Games

Karoline Bjerkeli Grøvdal har problemer med kramper i låret og stiller ikke til start på 3000 meter hinder under Bislett Games torsdag.

Det skriver Norges Friidrettsforbund i en pressemelding rundt to timer før Grøvdal egentlig skulle i aksjon.

– Jeg fikk problemer med en krampe bak i det høyre låret på hinder-trening for cirka 14 dager siden. Helt til det siste håpet jeg å bli klar til dagens stevne, men en medisinsk sjekk i dag gjorde at jeg ikke tør ta noen sjanser i forhold til å forverre dette, sier Grøvdal.

Den norske jenta har startet sesongen godt med blant annet norsk rekord med 4.07,15 på 1500 meter i Oordegem. Hun løp også en bra 5000 meter da hun ble nummer ni under det siste Diamond League-stevnet i Roma. Hun fikk imidlertid ikke muligheten til et nytt godt løp i Oslo, da kramper satte en stopper for det.

Tungt

Håvard Tjørhom, sportssjef i Norges Friidrettsforbund (NFF) sier at det ikke var noen lett avgjørelse for Grøvdal å ta. Bislett Games var et av sesongens høydepunkt for henne.

– Derfor satt dette langt inne for henne. Vi har prøvd med ulike tiltak sammen med det medisinske apparatet helt inn mot stevnet. Til slutt ble vi enige om at hun ikke skulle starte. Hun følte seg ikke helt trygg, og da er det bedre å stå over, sier Tjørhom til NTB.

Ute

– Hvor dramatisk er dette?

– Det er ikke drastisk. Hun har kjent på krampen på trening i det siste og planen var at hun skulle løpe til helt nylig. Men sesongen er lang, og da er best ikke å ta noen sjanser, sier Tjørhom.

Tjørhom mistet nylig en annen landslagsløper for sesongen da Henrik Ingebrigtsen ble operert for en hamstringskade tirsdag i denne uken.

