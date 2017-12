Grøvdal løp inn til EM-bronse: - Jeg er veldig fornøyd

andreidretter

Karoline Bjerkeli Grøvdal kom på tredjeplass under EM i terrengløp søndag. Tyrkiske Yasemin Can vant.

Can fikk tidlig en luke på resten av konkurrentene, mens Grøvdal ble liggende et like stykke bak i spann med to andre.

Mens Can suverent løp inn til gull fikk også Grøvdal opp farten og til slutt gjorde hun opp med svenske Meraf Bahta om sølvet.

EM terrengløp i Samorin, Slovakia søndag: Menn, U20: 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 18.39, 2) Ramazan Barbaros, Tyrkia 18.41, 3) Louis Gilabert, Frankrike 18.45, 4) Yani Khelafi, Frankrike 18.47, 5) Miguel Gonzalez 18.48, 6) Adrian Garcea, Romania 18.48. Øvrige norske: 18) Simen Halle Haugen 19.02, 32) Håkon Stavik 19.28, 74) Fredrik Sandvik 20.12. Senior: 1) Kaan Kigen Özbilen, Tyrkia 29.45, 2) Adel Mechaal, Spania 29.54, 3) Andrew Buthchart, Storbritannia 30.00, 4) Hassan Chahdi, Frankrike 30.01, 5) Soufiane Bouchikhi, Belgia 30.04, 6) Ben Connor, Storbritannia 30.08. Norske: 11) Henrik Ingebrigtsen 30.19, 31) Tom Erling Kårbø 31.04, 39) Marius Øyre Vedvik 31.21, 52) Ferdinand Kvan Edman 31.43, 57) Eivind Øygard 31.51. Senior, kvinner: 1) Yasemin Can, Tyrkia 26.48, 2) Meraf Bahta, Sverige 27.03, 3) Karoline Bjerkeli Grøvdal, Norge 27.04, 4) Roxana Barca, Romania 27.21, 5) Elena Burkhard, Tyskland 27.21, 6) Charlotte Taylor, Storbritannia.

På oppløpet var den svenske kvinnen sterkest og Grøvdal maktet aldri å komme opp på siden av Bahta, som sikret sølvet.

– Jeg er veldig fornøyd, for det var et tøft løp. Jeg lå foran på den nest siste runden og kjente det litt på sisterunden. Jeg hadde et lite håp om å ta Meraf Bahta på slutten, men jeg hadde ikke noe å gi i innspurten, sa Grøvdal til NRK etter løpet og la til at bronse slett ikke var noen nedtur.

– Alt i alt er jeg veldig fornøyd. Det er to veldig gode løpere foran meg.

(©NTB)