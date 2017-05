Gjelsten med på spleiselag for å skape OL-utøvere

MOLDE (Rbnett): Bjørn Rune Gjelsten er en av fem økonomiske støttespillere som skal være med å styrke det norske laget i sprangridning internasjonalt. Det kommer fram i en pressemelding fra Norges Rytterforbund.

Partene har skrevet under på en avtale for de fire neste årene, hvor OL i Tokyo i 2020 er det første store delmålet.

– Det som for meg er interessant å se er hvor mange likhetstrekk det er mellom hestesporten og andre idretter som jeg selv har hatt relasjoner til og deltatt i tidligere, dette er spennende, sier Gjelsten i pressemeldingen.

Tidligere i år ble det klart at Gjelsten satser store penger på sprangridning , da han betalte startkontingenten på 20 millioner kroner for å få et norsk lag i «Global Champions Tour» - sprangridingens Champions League.

Med i «Spranglauget»

Jørn Longem fra Teleplan, Rune Birkeland fra Zurhaar & Rubb AS, Totto Hartmann fra Sletten Invest/Carmag AS og Alf Ulven er de fire andre som har signert avtalen med Norges Rytterforbund. Sammen blir de kalt «Spranglauget».

Videre i pressemeldingen står det:

«En felles fascinasjon for sporten samt det faktum at sporten nå har et meget godt utgangspunkt for videre toppresultater, er blant det de fire anfører som grunner til å ville være med på reisen mot sportslige høydepunkter.»

Skal bli blant de beste i verden

«Spranglauget» skal bidra med økonomisk støtte som skal sørge for individuell fysisk, mental og praktisk oppfølging for rytterne. Det skal løfte rytterne opp på nivå med de beste i verden rent rideteknisk.

– Vi setter utrolig stor pris på støtte fra engasjerte hesteentusiaster om å nå våre felles mål om OL. Vi har hårete mål, men det er en god gruppe med ryttere, hesteeiere og trenere som jobber mot dette målet. Å få denne støtten gir oss en bedre mulighet til å gjøre denne satsningen, og vi gleder oss til å jobbe for å løfte laget til våre mål, sier Nina Johnsen, sportssjef i Norges Rytterforbund.