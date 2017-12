Fra Dæhlies pengetabbe til Uhrenholdt Jacobsens fall: Her er årets mest populære artikler

andreidretter

Sportsåret 2017 er i ferd med å ta slutt, og det er på tide å se litt tilbake på hva som skapte mest oppmerksomhet hos våre lesere gjennom året.

I fjor var det blant annet Johaug-saken som dominerte listen. I år er listen mer variert, med personlige historier, økonomitabben til Dæhlie og sportsjuks.

Og i år som i fjor, ingen av de mest leste sakene handler om fotball.

Dette er de mest leste sakene i 2017:

1. 210.600 lesere: Bjørn Dæhlie forteller om kostbar pakt med Vegard Ulvang: – Det var den største tabben i livet mitt

Skilegenden og forretningsmannen Bjørn Dæhlie fortalte i september om pakten han hadde med lagkamerat Vegard Ulvang om at de aldri skulle åpne en sportsbutikk. Da han fikk muligheten senere svarte han derfor nei. Det ble den største tabben i livet til Dæhlie.

2. 176.200 lesere: Norges VM-helt ruset seg på heroin i mange år: «Skistjerner takker meg for at de ikke havnet i den samme fellen»

Under VM i Lahti snakket Aftenpostens Mette Bugge med Torbjørn Løkken. For 30 år siden tok han VM-gull og sølv i kombinert, men så ble han tung rusmisbruker. I dag er han rusfri, og drømmer om en jobb som har med mennesker og idrett å gjøre.

3. 155.214 lesere: VM-stjernen tatt på fersken: Her fanger TV-kameraene opp jukset under vannet

En twittermelding fra en skotsk svømmeklubb skapte bølger i svømmemiljøet. TV-bilder viste at litaueren Rūta Meilutytė sparket tre ganger i starten av finalen av 100 meter brystsvømming, noe som ikke er tillatt.

4. 154.000 lesere: Da treneren så Uhrenholdt Jacobsen på pressekonferansen, innså han hva hun hadde vært gjennom

Heming-løperen Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk inn til en bronsemedalje på tremila i Lahti-VM. Etter pressekonferansen avslørte hun at et fall rett etter start, ga henne store smerter under hele løpet.

5. 144.065 lesere: Atle har tapt 7 millioner kroner: – Det har kostet meg ekteskap og hjem. Jeg har mistet alt.

Atle Vestvik har i løpet av 20 år med spilleavhengighet tapt syv millioner kroner, og mistet alt. Til slutt ba han om å bli umyndiggjort, og broren Morten er i dag verge.

6. 141.130 lesere: TV-kameraene fanget opp utspekulert juks under Bergen-VM

Under tempoen i sykkel-VM i Bergen fanget tv-kameraene opp at italienske Gianni Moscon hadde holdt fast i en følgebil etter en velt. Det gjorde at italieneren ble disket.

7. 136.200 lesere: Dommeren måtte spørre to ganger. Magnus Carlsens storsinnede gest vekker oppsikt: – Enormt

Da motstanderen ikke dukket opp til rett tid nektet Magnus Carlsen å gjøre som dommeren ville. Det vekket oppsikt i sjakkverden.

8. 127.000 lesere: Da den finske skitoppen hørte om Johaugs lønn, kunne han ikke tro det

Direktøren i det finske skiforbundet var forundret over dopingutestengte Johaugs lønn, og mente det var ubegripelig.

9. 112.100 lesere: OL-helten skulle teste norsk sjø. Nå går bildet av hendene hans verden rundt.

Da briten Alex Gregory delte et bilde av hendene sine etter en ekspedisjon i arktisk farvann gikk det sin seiersgang på Twitter. – Ikke spesielt lekkert, mente bronse-roer Kristoffer Brun da han så bildet.

10. 109.000 lesere: Stor oversikt: Her er verstingene i det norske kostholdet: – Det er veldig alvorlig

Sjekk listen over ting nordmenn får i seg farlig mye av, eller farlig lite av. Denne artikkelen handler ikke om at du ikke skal spise sjokolade, poteter eller bananer, men hvilke ingredienser du bør unngå å få i deg for mye av – og hvilke ingredienser du kanskje bør få i deg mer av.