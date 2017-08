For noen måneder siden spurte Warholm folk på gaten om de visste hvem han var. Ingen svarte rett.

– Dette var norsk idrettshistorie. 400 meter hekk blir gulløvelsen vår på Bislett de ti neste årene, eller så lenge han holder på, sier Bislett-general Steinar Hoen.

Han var i hundre etter gulløpet til Karsten Warholm.

– Det er det beste jeg noen gang har sett på TV. Jeg så Rodal live da han tok OL-gull i Atlanta, legger han til.

Fra det ukjente til helt

Hoen kan ikke annet enn å le litt over den forvandlingen som har skjedd med tanke på følgende:

– Vi sendte ut Karsten på Karl Johan før siste Bislett Games, for å lage et stunt for arrangøren. Han spurte folk på gaten om de visste hvem Karsten Warholm var. Det gjorde ingen. Etter VM-gullet i London skal det godt gjøres ikke å vite hvem han er, sier Hoen.

Se den morsomme sekvensen her:

Karsten Warholm intervjuer folk om Karsten Warholm! Uten at folk vet at det er han. (Husk lyd) Posted byBislett Gameson Friday, June 2, 2017

Han nøler ikke med å mene følgende:

– Nå snakker vi om en av de største friidrettsprestasjonene noensinne. Karsten er allerede en av de store i norsk friidrett. Det han gjorde var fantastisk, sier den tidligere høydehopperen.

Løping betyr mest prestisje

Han mener også løping ligger langt foran hopp og kast prestisjemessig.

– Det er første gang en norsk herreløper vinner VM noensinne. Vi har VM-gull på kvinnesiden til Ingrid Kristiansen på 10.000 meter, Grete Waitz i maraton, Hanne Haugland i høyde og Trine Hattestad i spyd. Kun spydkaster Andreas Thorkildsen og kappgjenger Trond Nymark har klart det på herresiden.

– Trodde du på medalje?

– Ja, ut fra det han har prestert i sesongen. Han var i medaljestriden, og ville ikke vært fornøyd med en fjerdeplass.

I ettertid forteller stuntet med Warholm at mye kan skje på kort tid. Det var i mai at folk ikke hadde hørt om Warholm, eller kjente ham igjen.

– Vår hypotese var at etter Bislett Games skulle det endre seg, at Karsten skulle bli kjent. Det skjedde. Han vant hos oss og tok den første norske seieren på Bislett siden Andreas Thorkildsen klarte å vinne spyd i 2010.

Siden da har historien bare fortsatt, med en foreløpig topp i London-VM.

– Hvordan var løpet sett fra din stue?

– Teknisk gikk han ut knallhardt og traff på 13 steg til og med den 8. hekken. Og så var det over til 15 steg. Da traff han også perfekt på de to siste hekkene, og det gjorde ikke Kerron Clement. Amerikaneren bommet på den siste hekken. Det var forskjellen, mener Hoen om mannen som ble nummer to på Bislett og nummer tre i VM.

Hoen synes han ser noe gledelig:

– De som blir ordentlig gode, er ofte unge. Thorkildsen var det da han tok OL-gull i Athen som 22-åring. Karsten er 21 år, og det var ikke til hinder for at han kunne gå bort og vinne, sier Hoen, som selv tok VM-sølv som 23-åring.

– Du gleder deg vel allerede til neste Bislett Games?

– Ja, det skal foregå torsdag 7. juni i 2018. Karsten Warholm ga oss den beste reklamen vi kan få.

