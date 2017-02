Fly kuttet kabel over VM-arena - kameravaier traff stolheis: - Skikkelig ubehagelig, sier NRK-kommentator

Finaleomgangen av storslalåmrennet i St. Moritz måtte utsettes etter at et fly kuttet en kabel over arenaen. Finaleomgangen ble utsatt til 13.30.

– Dette var skikkelig ubehagelig, sier NRKs kommentator Andreas Toft til egen kanal.

Det var et flyshow som skapte problemer. Showet skulle underholde publikum mellom den første og andre omgangen av storslalåmrennet.

Et fly kuttet en kabel over arenaen. TV-bildene viser hvordan kameraet kommer susende inn i målområdet og dundrer i bakken, like ved NRKs studio.

Kameraet traff stolheisen der noen av alpinistene satt, uten at noen ble truffet. Heisen sto i rundt 15 minutter, og én av dem som satt fast i heisen var Marcel Hirscher. Ingen av de norske alpinistene skal ha blitt rammet.

Norges alpinsjef satt fast

Både alpinsjef Claus Ryste og kommunikasjonssjef Espen Graff satt fast i heisen i ca et kvarter.

– De norske alpinistene var allerede oppe på start da uhellet skjedde. Faktisk var vi de eneste som startet besiktigelsen av løypa (til andre omgang) i tide. De andre kom senere opp, men fikk gjennomført sin inspeksjon litt senere. Derfor ble starten på omgangen utsatt, forklarer Ryste til Aftenposten.

Klokken 13.14 kom en representant fra det lokale politiet på pressesenteret og holdt en kort informasjon. Et fly fra PC-7-skvadronen touchet en kabel til et kamera for sveitsisk TV. Vaieren røk og et kamera fløy inn i målområdet. Ingen ble skadet. Av sikkerehetsgrunner ble heisen stoppet.

Flyet landet trygt i Samedan som ligger like ved St. Moritz. De ble ikke åpnet for spørsmål for pressen.

– Får etterspill

For drøyt et år siden holdt Marcel Hirscher på å bli truffet av en kameradrone som falt ned i målområdet i Madonna di Campiglio.

– Tenk hva slags konsekvenser det kunne fått om det falt ned over tusenvis av publikummere. Dette er alvorlig og kommer til å få etterspill, mer enn den dronen som nesten traff Hirscher den gangen. Det var dramatisk, sier Andreas Toft.

NRK-ekspert Kjetil André Aamodt mener at utøvernes sikkerhet må være førsteprioritet.

– Flyshow kan være gøy å se på, men sikkerheten må komme først, sier han.

Henrik Kristoffersen ligger på femteplass etter førsteomgangen.