Fire år etter forrige halvmaraton spurtet Grøvdal til topplassering

andreidretter

Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) tok tredjeplassen i United Airlines NYC halvmaraton søndag. Tjalve-løperen fullførte på 1:12.43 tross en rolig åpning og krevende forhold.

- Totalt sett er jeg veldig godt fornøyd med løpet. Da vi startet 07:20 var det tre kuldegrader og vind, sa hun til friidrett.no etter målpassering.

Første halvmaraton siden VM 2014

Traseen var også tøffere enn mange ventet på forhånd.

- Allerede etter fem kilometer, som vi passerte på 18.10, skjønte jeg at dette ikke ville bli et raskt løp og at dette ville handle om plassering. Det var ingen fartsholdere, og ingen som ville ofre seg og ligge foran og ta vind og kulde. De neste fem kilometerne gikk litt i rykk og napp, men med passering 10 km på 35:30 var alle håp om en rask tid definitivt borte, sa Grøvdal, som løp sin første halvmaraton siden VM i København i 2014. Da fullførte hun på 1:10.53 og ble femte beste europeer på 20. plass.

Nytt høydeopphold i USA

I New York søndag ble 15 kilometer passert 52.39.

- Da farta ble skrudd opp rett etter klarte jeg ikke helt å henge på, men jeg er veldig godt fornøyd med at jeg klarte å hente meg inn til en pallplass på den siste kilometeren etter en stund å ha vært nummer fem. Det å bli topp tre her er bra, og jeg hadde mange sterke løpere bak meg. Og som sagt var det veldig motiverende at jeg klarte å komme tilbake mot slutten av løpet. Etter så mange kilometer på asfalt burde de som er bedre vant til slike distanser hatt bedre bein enn meg, sa Karoline Bjerkeli Grøvdal til friidrett.no.

Nå skal 27-åringen ta en kort påskeferie i Norge. Så venter et nytt høydeopphold i amerikanske Flagstaff før sesongen starter for fullt.