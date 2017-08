Feiret med norsk flagg - men spansk storavis skrev at Filip Ingebrigtsen er fra et helt annet land

Spania endte uten medaljer i årets friidretts-VM. Det kunne imidlertid ha endret seg på søndagens 1.500-meter for menn.

Adel Mechaal kjempet en desperat bronsekamp mot Filip Ingebrigtsen, men måtte til slutt gi tapt. I etterkant ville en forbannet Mechaal legge inn protest, men han ble stoppet av eget forbund.

I spanske medier kommer løpet i skyggen av søndagens kamp mellom erkerivalene Real Madrid og Barcelona. Flere av de største mediene har imidlertid også gjort plass til Mechaals fjerdeplass.

Sportsavisen AS skriver at finalen var «de película» - altså så spennende at den kunne vært en film. Avisen bommer imidlertid på Filip Ingebrigtsens nasjonalitet.

– Spanjolen ga alt på de siste meterne for å passere briten og sikre medaljen, skriver avisen, som er blant Spanias mest leste.

Tror Ingebrigtsen brukte storskjermen

Rivalen Marca har bedre kontroll på Filip Ingebrigtsens nasjonalitet. Avisen kaller duellen mellom Ingebrigtsen og Mechaal en «pinefull kamp»..

Overfor avisen snakket Mechaal også om de siste meterne, som allerede er famøse.

– Jeg avanserte, men nordmannen lukket og stengte veien min, sier Mechaal til avisen.

Les hva Ingebrigtsen selv sier om innspurten her:

Madrid-avisen El Mundo, som definerer seg selv som en liberal avis, er mest opptatt av at Spania endte uten VM-medaljer for første gang. De trekker frem Mechaal som den eneste som var i nærheten.

– Men i avslutningen gjorde han en feil. I kampen om bronsen med nordmannen ønsket han å gå forbi nordmannen på innsiden, men nordmannen brukte storskjermen som hjelp, og lukket luken, skriver avisen.