Engelske journalister kåret Warholm til sin favoritt: «Han vant gullet og haugevis med tilhengere»

Det er ikke tvil hos noen av de fire journalistene i den store engelske avisen The Guardian om hvem som var årets gjennombrudd under VM i friidrett i London.

– Nordmannen er bare 21 år gammel og en tidligere tikjemper, men han ledet 400 meter hekk fra start til slutt i et av de mest overbevisende seierne i mesterskapet. Hans «skrik» etterpå var sensasjonelt, skriver journalist Martha Kelner.

Gullgutten fra Dimna IL og Ulsteinvik klarte å sjarmere hele den friidrettsinteresserte verden etter sitt gull på langhekken. Og det som skjedde etter at gullet var klart har i tillegg sjarmert både journalister og publikum.

– Nordmannen rettferdiggjorde ettertrykkelig sitt valg om å satse på 400 meter hekk i stedet for tikamp. Han vant tittelen og haugevis med tilhengere med sin sjarmerende reaksjon etterpå, skriver Guardian-journalist Lawrence Ostler.

Amerikansk oppmerksomhet

Det er ikke bare engelske journalister som har merket seg. Den store amerikanske avisen Washington Post slo fast at:

Et meme er født: Norsk sprinter har en fabelaktig reaksjon på seieren, og så tar han på seg vikinghjelm.

Et meme er vel det man kan kalle en visuell vits. Et bilde som, gjerne med en liten tekst, skal fremkalle latter og glede. Bildet av Warholm som tar seg til kinn og munn mens han sperre opp øyne og munn er til forveksling lik ett av Norges mest kjente malerier.