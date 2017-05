Historien om Edvin (12) har fått enorm oppmerksomhet - nå har den nådd helt til USA

Historien om Mats Zuccarello og 12 år gamle Edvin Velle har nådd USA. I går lagde hockeysiden NHL.com og avisen NY Daily News sine versjoner av Edvins møte med helten. Det som skulle være et privat minne for moren Linn Stalsberg og sønnen, har gått verden over.

– Jeg tok bildet bare fordi jeg ikke trodde han kom til å tørre å ta en selfie selv. Jeg ville ha et minne fra møtet, og så la jeg det ut på Instagram-kontoen min. Jeg hadde aldri trodd det skulle nå så langt, sier Stalsberg til Adresseavisen mandag morgen.

– Kjempegøy

Men 12-åringen turte å ta en selfie med NHL-helten, og nå har venneforespørslene på Instagram og Snapchat flommet inn. At møtet nå er blitt en nettartikkel på en av verdens største hockey-sider, synes han er stor stas.

– Han synes det er kjempegøy. Hockeyen er altoppslukende for han, og de unge gutta trener utrolig mye. Da er det lett å skjønne at møtet i seg selv var stort for han, sier Stalsberg.

Edvin sto i oppkjørselen på Lille-Tøyen i Oslo fredag ettermiddag og trente på skudd på skytematten de har. Under treningen stanset det en bil like ved, og ut av bilen steg en veldig kjent hockeyspiller, Mats Zuccarello.

– Oi! Hei, glapp det ut av Edvin.

– Halla! Står du her og skyter? svarte Mats Zuccarello (29).

Sin felles interesse for hockey og at de hadde gått på samme skole var noen av samtaleemnene de to kom inn på.

Zuccarello er i Norge etter han ble slått ut av NHL-sluttspillet tidligere i mai.