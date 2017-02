Disse idrettsstjernene tjente mest i 2016

Hvert år publiserer det velkjente amerikanske forretnings- og finanstidsskriftet Forbes en oversikt over hvilke idrettsstjerner som tjente mest det forrige året. Nylig publiserte de oversikten for 2016.

Ikke overraskende havner de to superstjernene Lionel Messi og Cristiano Ronaldo øverst på listen.

Men listen bekrefter at det ikke bare er i fotballen at idrettsstjernene tjener utrolig mye penger. Tre på topplisten spiller basket, to tennis, to golf og én amerikansk fotball.

Summen som Forbes har kommet frem til, er både lønn, bonuser og sponsoravtaler. Det er ikke tatt hensyn til skatteutgifter, agentutgifter, eller inntekter som kommer fra investeringer utenfor idretten.

Amerikanske utøvere dominerer

Det er utøvere fra 23 ulike land, fra 10 forskjellige idretter. Amerikansk fotball dominerer listen, med hele 65 utøvere. Tilsammen tjente de 100 beste nesten 26 milliarder kroner.

Helt øverst troner den portugisiske Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo. I 2016 vant han både Champions League med klubblaget og EM med landslaget. I tillegg ble han kåret til verdens beste fotballspiller av både Fifa og i Ballon d’or-kåring. Og han får lønn for strevet.

Han mottok 461 millioner kroner i lønn og bonuser, i tillegg til småpene 265 millioner kroner i sponsorinntekter. Tilsammen tjente han over 720 millioner i fjor.

Ronaldo mottar sponsorinntekter fra blant annet Nike, TAG Heuer, Herbalife, Pokerstars. I tillegg har han et eget klesmerke, parfyme og hoteller under konstruksjon.

På høsten i fjor avslørte et samarbeid av nyhetsmedier i Europa at Ronaldo var under etterforskning for skattetriksing.

Knuser sin erkerival

Hans konkurrent i både inntekter og i fotballferdigheter, Lionel Messi, følger hakk i hæl. I 2016 tjente han 671 millioner kroner i lønn, bonuser og fra sponsorer. Han mottar sponsorinntekter fra blant annet Adidas, Huawei, Tata Motors, PepsiCo, Guillette og Electronic Arts

Også han har i løpet av 2016 opplevd negativ publisitet rundt økonomistyringen. I juni ble både han og faren dømt til 21 måneders betinget fengsel for skattetriksing.

Nærmest fotballstjernene kommer basketstjernen LeBron James og tennisspilleren Roger Federer.

Bare to kvinner på listen

På listen over de 50 best betalte idrettsutøverne er det de amerikanske idrettene som dominerer listen. 14 av 50 best betalte utøverne spiller amerikansk fotball, og elleve spiller basketball i NBA.

Bare én utøver kommer fra Norden, nemlig Zlatan Ibrahimovic, som i 2016 tjente litt over 300 millioner kroner fra sesongen i Paris Saint Germain og Manchester United. Det gir han 23.-plassen på listen.

Den best betalte kvinnen i idrettsverden er tennisspilleren Serena Williams. Hun tjente 240 millioner kroner, og har 39 menn over seg på listen. Hun får bare selskap av Maria Sjarapova på listen av de 100 best betalte.

Disse ti idrettsstjernene tjente mest i 2016:

1. Cristiano Ronaldo (fotball) – 720 millioner kroner

2. Lionel Messi (fotball) – 671 millioner kroner

3. LeBron James (basketball) – 635 millioner kroner

4. Roger Federer (tennis) – 560 millioner kroner

5. Kevin Durant (basketball) – 460 millioner kroner

6. Novak Djokovic (tennis) – 453 millioner kroner

7. Cam Newton (amerikansk fotball) – 437 millioner kroner

8. Phil Mickelson (golf) – 437 millioner kroner

9. Jordan Spieth (golf) 437 millioner kroner

10. Kobe Bryant (basketball) 412 millioner kroner

Her ser du hele listen hos Forbes.