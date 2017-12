Dette er godbitene du må få med deg på tv denne julen

andreidretter

For mange betyr julen litt mer tid hjemme, og da er det perfekt at tv-julen er proppfull av spennende sportsarrangement. Det starter allerede 2. juledag med Boxing Day i England, og VM i hurtig- og lynsjakk i Saudi Arabia.

Etter hvert melder også vinteridrettene seg på igjen, og i dagene rundt nyttår starter både Hoppuka og Tour de Ski.

Her får du oversikt over arrangementene som har størst interesse for nordmenn i romjula.

26. desember:

En stor dag for to idretter med stor interesse i Norge. Boxing Day er en sterk tradisjon i britisk fotball, og de første kampene i julerunden spilles 26. desember. Merk at bare tre kamper går direkte, mens de andre blir sendt i reprise senere på kvelden. I tillegg skal Magnus Carlsen kjempe om VM-tittelen.

Her er oversikten over dagens kamper i England:

Klokken 13.30:

Tottenham - Southampton (TV 2 Sport Premium)

Kommentator: Endre Olav Osnes

Klokken 16.00:

Manchester United - Burnley (TV 2 Sport Premium)

Kommentator: Espen Ween

I reprise:

Watford - Leicester (TV 2 Sport Premium i reprise klokken 21)

Chelsea - Brighton (TV 2 Sport Premium 2 i reprise klokken 18.15)

West Bromwich - Everton (TV 2 Sport Premium 3 i reprise klokken 18.15)

Bournemouth - West Ham (TV 2 Sport Premium 2 i reprise klokken 20.05)

Huddersfield - Stoke (TV 2 Sport Premium 3 i reprise klokken 20.05)

Klokken 18.30:

Liverpool - Swansea (TV 2 Sport Premium)

Kommentator: Kasper Wikestad

I tillegg starter VM i hurtig- og lynsjakk 2. juledag.

VM i hurtigsjakk

Klokken 12.45 fra Riyadh, Saudi-Arabia

På tv: NRK1

Kommentatorer: Line Andersen, Torstein Bae og Heidi Røneid

Hvem: Magnus Carlsen, Simen Agdestein og Aryan Tari

27. desember:

Newcastle - Manchester City

Klokken 20.45 fra Newcastle, England

På tv: TV 2 Sport Premium

Kommentatorer: Espen Ween

VM i hurtigsjakk

Klokken 12.45 fra Riyadh, Saudi-Arabia

På tv: NRK1

Kommentatorer: Line Andersen, Torstein Bae og Heidi Røneid

Hvem: Magnus Carlsen, Simen Agdestein og Aryan Tari

28. desember:

Endelig er vintersporten tilbake på TV, etter et par dager med fotballdominans. Men også i dag spilles det en kamp i Premier League.

Storslalåm kvinner 1. omgang:

Klokken 10.20 i Lienz, Østerrike.

På tv: NRK1

Kommentatorer: Ole Kristian Stoltenberg og Bjarne Solbakken

Hvem:

Andre omgang går på NRK2 klokken 13.25

Utfor, menn:

Klokken 11.40 i Bormio, Italia.

På tv: NRK1

Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Kjetil André Aamodt

VM i hurtigsjakk

Klokken 12.55 i Riyadh, Saudi-Arabia

På tv: NRK 1

Kommentatorer: Line Andersen, Torstein Bae og Heidi Røneid

Hvem: Magnus Carlsen, Simen Agdestein og Aryan Tari

Ishockey Get-ligaen klokken 18.30

Stavanger Oilers - Kongsvinger (TV 2 Sumo)

Lørenskog - Manglerud Star (TV 2 Sumo)

Stjernen Hockey - Sparta Sarpsborg (TV 2 Sumo)

Vålerenga - Frisk/Asker (TV 2 Sumo)

Crystal Palace - Arsenal

Klokken 21.00 fra London, England

På tv: TV 2 Sport Premium

Kommentatorer: Kasper Wikestad

29. desember

Slalåm, 1. omgang kvinner

Klokken 10.25 fra Lienz, Østerrike

På tv: NRK1

Kommentatorer: Ole Kristian Stoltenberg og Bjarne Solbakken

Andre omgang går på NRK2 klokken 13.25

Kombinasjon utfor, menn

Klokken 11.25 fra Bormio, Italia

På tv: NRK1

Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Kjetil André Aamodt

VM i hurtigsjakk

Klokken 12.45 i Riyadh, Saudi-Arabia

På tv: NRK 1

Kommentatorer: Line Andersen, Torstein Bae og Heidi Røneid

Hvem: Magnus Carlsen, Simen Agdestein og Aryan Tari

Kombinasjon slalåm, menn

Klokken 14.55 fra Bormio, Italia

På tv: NRK2

Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Kjetil André Aamodt

Hoppuka, kvalifisering, menn

Klokken 16.30 fra Oberstdorf, Tyskland

På tv: NRK2

Kommentatorer: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen.

Hvem: Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Anders Fannemel, Halvor Egner Granerud, Andreas Stjernen, Robert Johansson

Håndball, NM-finale for kvinner

Klokken 16.30 i Oslo Spektrum

På tv: TV 2

Hvem: Vipers - Stabæk håndball

Håndball, NM-finale for herrer

Klokken 18.45 fra Oslo Spektrum

På tv: TV 2 Sportskanalen

Hvem: Bodø - Drammen

30. desember

VM i lynsjakk

Klokken 12.45 i Riyadh, Saudi-Arabia

På tv: NRK 1 fram til klokken 16, så NRK 2

Kommentatorer: Line Andersen, Torstein Bae og Heidi Røneid

Hvem: Magnus Carlsen, Simen Agdestein og Aryan Tari

Ishockey Get-ligaen

Klokken 15.00:

Kongsvinger - Stavanger Oilers (TV 2 Sumo)

Klokken 16.00:

Frisk/Asker - Vålerenga (TV 2 Sumo)

Lillehammer IK - Storhamar (TV 2 Sumo)

Manglerud Star - Lørenskog (TV 2 Sumo)

Sparta Sarpsborg - Stjernen Hockey (TV 2 Sumo)

Fotball, Liverpool - Leicester

Klokken 16.00 i Liverpool, England

På tv: TV 2 sport premium

Kommentator: Endre Olav Osnes

Hoppuka, åpningsrennet

Klokken 16.30 fra Oberstdorf, Tyskland

På tv: NRK1

Kommentatorer: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen.

Hvem: Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Anders Fannemel, Halvor Egner Granerud, Andreas Stjernen, Robert Johansson

Fotball, Manchester United - Southampton

Klokken 18.30 i Manchester

På tv: TV2 sport premium

Kommentatorer: Kasper Wikestad

31. desember

Fotball, Crystal Palace - Manchester City

Klokken 13.00 i London

På tv: TV2 sport premium

Kommentatorer: Kasper Wikestad

Hoppuka, kvalifisering

Klokken 14.00, Garmisch-Partenkirchen, Tyskland

På tv: NRK1

Kommentatorer: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen

Hvem: Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Anders Fannemel, Halvor Egner Granerud, Andreas Stjernen, Robert Johansson

Fotball, West Bromwich - Arsenal

Klokken 15.15 i London, England

På tv: TV 2 Sport Premium

Kommentatorer: Endre Olav Osnes

1. januar

Fotball, Brighton - Bournemouth

Klokken 13.30 i Brighton, England

På tv: TV 2 sport premium

Hoppuka, nyttårshopprennet

Klokken 14.00 i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland

På tv: NRK1

Kommentatorer: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen

Hvem: Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Anders Fannemel, Halvor Egner Granerud, Andreas Stjernen, Robert Johansson

Alpint: Parallellslalåm

Klokken 16.00 fra Holmenkollen

På tv: NRK1

Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Kjetil André Aamodt

Fotball, Burnley - Liverpool

Klokken 16.00 i Burnley, England

På tv: TV 2 sport premium

Kommentator: Espen Ween

Fotball, Everton - Manchester United

Klokken 18.30 i Liverpool, England

På tv: TV 2 sport premium

Kommentator: Kasper Wikestad

2. januar

Fotball, Swansea - Tottenham

Klokken 20.45

På tv: TV2 Sport premium

Kommentator: Simen Stamsø Møller

3. januar:

Langrenn, Tour de ski, klassisk sprint, prolog

Klokken 12.25 fra Oberstdorf, Tyskland

På tv: NRK1 til klokken 12.55, så NRK2

Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn

Hvem: På kvinnesiden: Mari Eide, Maiken Caspersen Falla, Thea Krokan Murud, Ragnhild Haga, Kathrine Harsem, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Silje Øyre Slind, Heidi Weng, Tiril Udnæs Weng, Ingvild Flugstad Østberg.

På herresiden: Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh, Sjur Røthe, Sindre Bjørnestad Skar, Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth.

Finalene går klokken 14.50 på NRK1

Alpint, Slalåm, 1. omgang

Klokken 12.55 fra Zagreb, Kroatia

På tv: NRK1

Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Lars Elton Myhre

Andre omgang går klokken 16.35 på NRK1

Hoppuka, kvalifisering

Klokken 14.00 fra Innsbruck, Østerrike

På tv: NRK1 til klokken 14.30, så NRK2

Kommentatorer: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen

Hvem: Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Anders Fannemel, Halvor Egner Granerud, Andreas Stjernen, Robert Johansson

Fotball, Arsenal - Chelsea

Klokken 20.45 i London, England

På tv: TV 2 sport premium

Kommentatorer: Øyvind Alsaker

4. januar:

Tour de ski, 10 kilometer fri teknikk, kvinner

Klokken 10.15 fra Oberstdorf, Tyskland

På tv: NRK1

Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn

Hvem: Mari Eide, Maiken Caspersen Falla, Thea Krokan Murud, Ragnhild Haga, Kathrine Harsem, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Silje Øyre Slind, Heidi Weng, Tiril Udnæs Weng, Ingvild Flugstad Østberg.

Tour de ski, 15 kilometer fri teknikk, herrer

Klokken 11.15 i Oberstdorf, Tyskland

På tv: NRK1

Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn

Hvem: Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh, Sjur Røthe, Sindre Bjørnestad Skar, Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth.

Skiskyting, sprint, kvinner

Klokken 12.25 fra Oberhof, Tyskland

På tv: NRK1

Kommentatorer: Andreas Staburn Smith og Ola Lunde

Hvem: Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fossum IF, Hilde Fenne, Voss Skiskytterlag, Emilie Kalkenberg, Skonseng IL, Marte Olsbu, Froland IL, Synnøve Solemdal, Tingvoll IL, Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF

Alpint, slalåm, 1 omgang, menn

Klokken 12.40 fra Zagreb, Kroatia

På tv: NRK2

Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Lars Elton Myhre

Andre omgang starter klokken 16.30 og går på NRK1

Hoppuka, 3. renn

Klokken 14.00 fra Innbruck, Østerrike

På tv: NRK1

Kommentator: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen

Hvem: Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Anders Fannemel, Halvor Egner Granerud, Andreas Stjernen, Robert Johansson