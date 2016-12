Her er de norske idrettsbragdene fra 2016 som du aldri fikk høre om

Norsk idrett er mer enn landslaget i fotball, Petter Northug og Marit Bjørgen, Alexander Kristoff og Johannes Thingnes Bø. Norges idrettsforbund består av 54 særforbund og flere av disse særforbundene er delt opp i mindre deler.

Mange har kanskje kontroll på hvem som vant Tour de Ski i januar (Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug). De fleste vet at Rosenborg vant Eliteserien, og mange husker at Tiril Eckhoff tok gull på sprinten i VM i Oslo.

Men visste du at Lars Moholdt vant tre individuelle EM-gull i skiorientering? Eller at Malin Westerheim tok EM-sølv på 10 meter luftrifle i februar? Eller vi «eier» fluekastingverdenen?

– Helt greit at det ikke blir blåst opp

Under VM i fluefisking i Estland i sommer, ble Norge beste nasjon. I ti øvelser tok de norske utøverne med seg elleve medaljer hjem, fem av de av aller edleste kvalitet. Anita Strand tok med seg tre av dem, i øvelsene sjøørret distanse, 15'1 Spey distanse og 16/18' spey distanse.

På premiehyllen til gullgrossisten fra Holmestrand står det nå tilsammen ni VM-gull. Like mange individuelle gull som Marit Bjørgen, to flere individuelle enn Petter Northug, og fire flere individuelle VM-gull enn Bjørn Dæhlie. Alt dette har hun klart på sine seks år som aktiv utøver.

Selv om hun ønsker at sporten skal få oppmerksomhet for at det skal bli enklere å rekruttere nye utøvere, er hun glad for at ikke verdenspressen sto klare med fotoapparatene foran seierspallen i Estland.

− Det er helt greit for meg. Jeg synes det er veldig gøy å vinne VM-medaljer, men jeg synes ikke det er gøy å gå opp på pallen. Så for meg er det helt greit at det ikke blir blåst opp. Men vi trenger flere folk, spesielt flere kvinner, så det hadde vært greit å få litt mer oppmerksomhet på sportens vegne, sier hun til Adresseavisen.

Til tross for tre VM-gull er hun ikke helt fornøyd med årets sesong. Mens hun i starten av karrièren trente flere ganger i uken, har det blitt mindre i årets sesong. Strand forsøker å få tid til styrke 2–3 ganger i uken, i tillegg til en del mental trening. Før store mesterskap trener hun kasteteknikk hver dag. Tilsammen nok trening til å bli en av Norges aller mestvinnende utøvere i 2016.

– Forsvinnende lite oppmerksomhet

Generalsekretær i Norges Castingforbund, Thorgeir Gustavsen, synes det er synd at sporten får så lite oppmerksomhet.

– Det er overhodet ikke nok presseomtale. En eller annen gang er det noen som skriver om oss, men det er forsvinnende lite. Jeg skjønner ikke hvorfor når man ser hvor mange sportsfiskere det er i Norge, sier han.

Gustavsen opplever at interessen for sporten er på vei oppover i Norge.

− Spesielt er interessen på vei opp når det kommer til fluekasting. Det er der vi ser fremtiden, siden det er likt med vanlig fisking, sier han.

Norge stiller med åtte utøvere til hver øvelse i VM, og det er en venteliste på 80–100 utøvere som ønsker å bli en del av landslaget. Gustavsen er fornøyd med årets VM, men;

– Vi pleier å ta flere. Norge er en stor sportsfiskernasjon med svært dyktige utøvere. De beste bruker mye tid på trening, og vi er med på å utvikle sporten. Jeg vil ikke være beskjeden, vi er verdens beste nasjon. Men andre nasjoner er i ferd med å våkne, men vi gir oss ikke av den grunn, sier han.

Her er noen andre prestasjoner du bør få med deg fra 2016:

Norges Bandyforbund:

Norsk bandy sikret seg en VM-bronse i starten på året. Det norske damelandslaget slo Canada i bronsefinalen under VM i Minneapolis, USA. Idrettsåret for våre idretter ble avsluttet med at herrelandslaget i innebandy sikret en god 6. plass i VM som ble avviklet i Riga tidligere i desember.

Norges Skytterforbund:

Malin Westerheim vant EM-sølv på 10 meter luftrifle i februar. Det er Norges første EM-medalje i denne øvelsen for kvinner på 25 år. Ole-Kristian Bryhn endte på 8. plass i OL-finalen på 50 meter helmatch, og Harald Stenvaag vant europacupfinalen på 300 meter liggende i en alder av 63 år. I tillegg vant 14 år gamle Espen Teppdalen Nordsveen EM-gull i 10 meter viltmål for juniorer, sier sportssjef i Norges Skytterforbund, Tor Idar Aune.

Norges vannskiforbund

– Et av høydepunktene var de to mesterskapene U-21-Em og EM for funksjonshemmede i Skarnes. Dot Elisabet Bergh og Bjørn Gulbrandsen vant tilsammen fem medaljer.

I tillegg vant både Audun Lilleberg, Lasse Johnsen og Hanne Lotte Finstad medaljer i sine klasser i Waterski Championship i Spania. Nora Andersen vant bronse i wakeskate i U-19 i Europa- og Afrika-mesterskapet i Israel, sier Micheal Kjellander.

Norsk volleyballforbund:

For norsk volleyball har høydepunktet vært våre juniorutøvere I sandvolleyball ble Europamestere i to klasser. EM U-22 (A.Mol/C.Sørum), EM U-20 (A.Mol/A.Sørum).

Norges biljardforbund:

Line Kjørsvik tok to medaljer i EM, en sølv i 10-ball og en bronse i 14.1. I tillegg tok Norge en bronsemedalje i lagkonkurransen.

Norges Skiforbund – avdeling freeski.

– 2016 har vært et kjempeår hvor vi var på pallen i hver eneste konkurranse vi stilte i. X Games på hjemmebane, var uten tvil et stort høydepunkt med Tiril som tok gull og Johanne Killi som tok sølv. Med sammenlagtseier i verdenscupen, 5 X Games medaljer og 2 medaljer i ungdoms-OL, var det en fantastisk sesong for våre utøvere, sier Christopher Frankum, sportssjef for Freeski i Norge.

Norges Rytterforbund:

– Anne Cathrine Lübbe tok ett gull og en sølv i dressurs i Paralympics i Rio. Laget ble nummer seks. Øyvind Mikkelsen tok VM-medalje i prestasjonskjøring. Pål Flam er tatt ut til Europas talentssatsing på Riders Academy i sprangridning, og Hans Bauer har vunnet internasjonalt i feltritt og er klar for EM i 2017, sier Nina Johnsen, sportssjef i Norges Rytterforbund.

Norges orienteringsforbund:

2016 ble et år med mange solide internasjonale prestasjoner i Norsk Orientering. Det hele startet med at ski-o løper Lars Moholdt plukker med seg samtlige tre individuelle EM-gull. Både dame- og herrelaget vant bronsemedaljer i EM-stafetten.

Høydepunktet ble VM i Strömstad, og Olav Lundanes fikk to gull, og ett sølv. Herrelaget fikk VM-gull på stafetten, sier Lasse Arnesen, generalsekretær i Norges Orienteringsforbund.

Orienteringsforbundet tok en rekke andre medaljer både på senior- og juniornivå.

Norges Bowlingforbund:

Nok en gang vant våre juniorer medaljer i EM på Island. Brian Kjær vant en sølv og en bronse. Tore Torgersen, Glenn Morten Pedersen og Øyvin Kulseng, fikk en bronsemedalje i øvelsen trios i EM, sier utviklingsansvarlig i Norges Bowlingforbund, Karl-Fredrik Velle.

Norsk castingforbund:

Høydepunktet var VM i fluekasting, som ble avholdt i Estland. Her vant Norge 11 medaljer. Anita Strand ble mestvinnende med tre gull og et sølv. Gull tok også Mikael Blomberg og Christine Josephsen. Stein Røstad, Eirik Hernes Larsen tok sølv. Kjetil Bertelsen, Harald Økern Jensen og Karoline Ø. Olsen tok bronsemedaljer.

Norges Hundekjørerforbund:

– Høydepunktet for oss var at Norge arrangerte EM i hundekjøring på snø, med mange norske medaljer. Også i EM barmark fikk vi mange medaljer. Blant annet ble Kjell Sørum europamester i klassen vogn 4 hunder, sier Stephen Smithurst.

Norges Curlingforbund:

– Herrelaget under ledelse av Ulsrud vant sølv i EM, og det er nok vårt høydepunkt, sier Pål Trulsen.

Vektløfterforbundet:

En solid opptur for norsk vektløfting kom i desember hvor Rebekka Tao Jacobsen, Larvik AK vant en sølvmedalje medalje i EM junior. Likedan vant Sarah Hovden Øvsthus, AK Bjørgvin en bronsemedalje i ungdom under 23 år. Mesterskapene ble arrangert i Eilat i Israel.

Dessuten fikk Norge fikk flere nordiske mestre i junior og ungdom i begge kjønn og ble bestenasjon.

Norges kickboksingforbund:

Norge ble ranket som nummer to i disiplinene Fullkontakt kickboksing i Europa i EM. Vi fikk tre gull i EM fullkontakt, med Kristin Vollstad, Thea Therese Næss og Birgit Reitan Øksnes. To sølv til Sahand Lahafdoozian og Julie Oterholt, og to bronser til Andrea Sigersvold og Viktor Frölich.

Norges Skiforbund – avdeling telemark:

Høydepunktene i idrettsåret 2016 var nok Mathilde Ilebrekke sin 2. plass i totalcupen og Trym Nygaard Løken sin 3. plass i parallellcupen.

Også noen høydepunkter i Junior VM i Frankrike: Andreas Solstad Alme på 2. plass og Ådne Kristenstuen på 3. plass i Parallell, Guro Helde Kjølseth på 3 plass på sprinten, Sivert Hole på 3. plass på sprinten, og Ådne Kristenstuen på 3. plass i klassisk.

Norges luftsportsforbund:

Espen Fadnes fra Voss fallskjermklubb kom på tredjeplass i verdensmesterskapet i Wingsuit, som ble avholdt på Skydive City i USA. Det er ikke første gang Fadnes gjør seg bemerket internasjonalt. Han vant også World Cup i 2015 i samme klasse