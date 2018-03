Det hjerteskjærende dramaet førte til regelendring. Men stjernen får fortsatt mareritt: – Jeg skrek og gråt

andreidretter

For et år siden ble golfverden rystet av en absurd hendelse.

Med kun seks hull igjen av storturneringen ANA Inspiration ledet 22-åringen Lexi Thompson – med tre slag ned til Suzann Pettersen.

Så fikk Thompson sjokkbeskjeden: Dommerne hadde konkludert med at hun hadde lagt ballen feil dagen før, og hun ble idømt fire straffeslag. Til slutt tapte amerikaneren med et slag til vinneren, sørkoreanske Ryu So-Yeon.

Før oppstarten av 2018-utgaven av ANA Inspiration mimrer Thompson tilbake til det bitre nederlaget.

– Den kvelden var ekstremt tøff. Jeg skrek og gråt. Jeg har gjenopplevd det en stund. Jeg hadde mareritt om det. Det har jeg av og til fortsatt, sier Thompson på en pressekonferanse ifølge golfweek.

TV-seer sto bak

Straffen mot Thompson var uhyre kontroversiell, på grunn av de helt spesielle omstendighetene. Dommerne hadde nemlig opprinnelig ikke lagt merke til regelbruddet.

Så kom e-posten som forandret alt. En TV-seer hadde nemlig oppdaget at Thompson plasserte ballen på feil sted på det 17. hullet. Først etter en omfattende analyse av TV-bildene sa dommerne seg enige.

Med andre ord: En TV-seer fikk direkte innflytelse på utfallet av en golfturnering.

Kontroversen fikk konsekvenser. USGA (United States Golf Association) – som har ansvaret for å lage og tolke de offisielle golfreglene – bestemte at tips fra seere ikke lenger skal tas til etterretning. I stedet skal én eller flere dommere overvåke TV-sendingene og evaluere eventuelle regelbrudd.

– Jeg ser ikke på det slik at regelen ble endret takket være meg. Jeg er bare glad for at den er endret, så ingen trenger å gå gjennom det jeg gjorde, sier Thompson ifølge nettstedet svenskgolf.se.

Hyller turneringen

Til tross for de vonde minnene fra ANA Inspiration gjennomførte Lexi Thompson en eventyrlig sesong. Hun noterte seg for to seire og seks annenplasser.

Nå håper hun å slå voldsomt tilbake i ANA Inspiration.

– Jeg har lagt fjorårets turnering bak meg. Det her er fortsatt én av mine favoritturneringer. Det er et vidunderlig sted med en herlig stemning, sier Thompson.

Ana Inspiration starter torsdag og avsluttes søndag.