Denne 11-åringen vekker internasjonal oppsikt: – Utrolig

andreidretter

Commonwealth Games er et idrettsarrangement for landene som tilhørte det britiske imperiet.

Årets utgave pågår for øyeblikket i Gold Coast, Australia, og spesielt én utøver vekker oppsikt.

Wales har nemlig sendt 11-åringen Anna Hursey til lekene. Flere medier har skrevet at hun er tidenes yngste som representerer landet på seniornivå – uansett idrett. Hun er også mesterskapets yngste deltager.

Og hun slår fra seg.

Hursey overøses med komplimenter, etter at hun og makker Charlotte Carey (21) tok seg til kvartfinale i lagturneringen.

– Vi glemmer at hun er 11 år

Til slutt ble Australia for sterke i kvartfinalen. Men før det hadde Hursey imponert stort i de innledende kampene mot Sri Lanka og India.

CNN kaller henne «11-åringen som tar Commonwealth Games med storm». Hun blir også omtalt av blant andre de britiske avisene The Times, Daily Mail, The Sun og The Mirror, samt det australske nettstedet abc.net.au og den indiske avisen Hindustan Times.

Det er ukjent hvordan Hursey selv har opplevd den massive oppmerksomheten. Den walisiske troppen har bestemt at juniorer ikke skal uttale seg til mediene underveis i turneringen.

– Noen ganger må vi være forsiktige med hva vi sier. Vi glemmer at hun er 11 år, sier makker Charlotte Carey ifølge Daily Mail.

– Men jeg synes det er flott at hun skaper oppmerksomhet rundt sporten vår, legger hun til.

Kultursjokk

Hursey er på mange måter som mange andre barn.

Carey sier den unge lagvenninnen har vært begeistret over at det tilbys gratis iskrem i deltagerlandsbyen. 11-åringen er en fan av TV-serien Pretty Little Liars og popstjernen Ariana Grande.

Hursey begynte å spille bordtennis som femåring – mens familien var på ferie i den kinesiske storbyen Harbin.

I 2016 tok moren Phoebe henne med til Kina i et år. Hensikten var å oppleve det kinesiske skolesystemet og bordtennistrening. Det ble et stort kultursjokk, har Hursey tidligere fortalt til Radio Times.

– Jeg følte meg dårlig på venninnen min sine vegne. Da hun bommet, brukte de racketen til å slå hånden hennes som straff. Men da jeg bommet, sa de «å ja, det er OK».

Best i Storbritannia

De ubehagelige opplevelsene til tross: Hursey er forelsket i idretten sin. Foreldrene har planer om å ansette en kinesisk trener.

Hardtreningen har allerede gitt resultater.

Hursey vant 11-årsklassen i den walisiske mesterskapet allerede som seksåring. Hun er rangert som Storbritannias beste U18-spiller.

– Hun er faktisk veldig moden for alderen hennes. Det kommer fra innsiden – hun er mentalt sterk, sier trener Stephen Jenkins til AFP – som beskrev Hurseys spill mot India som «utrolig».

Det er allerede knyttet forventninger til hva Hursey kan utrette i fremtiden. Én målsetning er å delta i Tokyo-OL i 2020. Da vil hun være 14 år.