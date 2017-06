De er gode. De er uredde. De har skyhøy selvtillit. Her er norsk friidretts nye supergenerasjon.

Etter 2009 har verdensstjerner frontet Bislett Games. Men i år er det norske navn som skal lokke folk til norsk friidretts storstue. Fordi de er gode nok til å være plakatnavn.

– Jeg gjør det ikke fordi jeg er snill. Men fordi det er riktig. Ikke bare fordi de er gode, men de har også karakterene som folk snakker om, melder Steinar Hoen, europamester i høyde i 1994.

Han startet som Bislett-general i 2010. Bortsett fra spydkaster og verdensener Andreas Thorkildsen var det langt mellom de norske høydepunktene.

Prestasjonene var milevis unna Steinar Hoen og norsk friidretts gullalder på 90-tallet.

Men 20 år senere er det en ny generasjon på gang: Talentfulle og uredde.

Sprenger grenser

Karsten Warholm (21) sprenger grenser nesten hver gang han tar på seg piggskoene, senest da han smadret sin egen norske rekord på 400 meter flatt sist lørdag.

Det samme kan sies om Jakob Ingebrigtsen (16), beskrevet som et av friidrettens aller største talenter og som i slutten av mai ble yngstemann i verden under fire minutter på en engelsk mile (1609 meter).

Amalie Iuel (23) ble kåret til Europas beste kvinnelige utøver i april i år. Isabelle Pedersen (25) nærmer seg stadig verdenseliten på 100 meter hekk.

Filip Ingebrigtsen (24) vant EM-gull på 1500 meter i fjor. Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) ble nummer 7 og 9 på langdistansene i OL i fjor.

Og i bakhånd har norsk friidrett Henrik Ingebrigtsen, som mister resten av sesongen på grunn av skade.

– Den nye generasjonen i norsk friidrett er personer som er litt utenfor boksen. Tolk det riktig, men «ordinary people, get ordinary results». Skal man drive med en individuell sport som for eksempel friidrett, må du ha noe ekstra for å kunne prestere på et høyt nivå. Vi har vært så heldige at kullet fra 90-tallet er fullt av det. Jeg kan ikke annet enn å glede meg, sprudler Isabelle Pedersen.

– En stor happening

– Jeg synes det er fascinerende å høre historiene fra 90-tallet. Da hadde vi utøvere på et veldig høyt nivå. Og ikke minst: Folk brydde seg. Publikum så på Bislett Games som en stor happening. Det håper jeg å få være en del av. Det hadde vært fint å få en ny norsk gullalder i friidrett igjen, sier Karsten Warholm, kanskje det største trekkplasteret på Bislett Games når han torsdag kveld møter nesten hele finalefeltet fra OL på 400 meter hekk.

– Jeg brukte mange år etter juniorkarrièren til å ta steget til verdenstoppen. Flere av oss har konkurrert sammen i flere år, det er bare to-tre år som skiller oss. Nå blomstrer vi sammen og det synes jeg er kult, sier Bjerkeli Grøvdal.

Filip Ingebrigtsen mener det er en klar fordel at det er flere som nå kan dra lasset sammen for norsk friidrett. Det kan ta bort noe av presset. Samtidig er det motiverende å se en lagkamerat gjøre det bra.

– Det er veldig inspirerende å ikke dra alene til mesterskap. At vi nå er en hel gjeng, ikke slik som da Henrik reiste med kun tre-fire lagkamerater. Jeg tror også det er en litt annen innstilling nå. Vi er ikke med for å delta, men for å prestere. Det er ikke nok bare å kvalifisere seg for et mesterskap. Jeg merket det under EM i fjor. Jeg hadde deltatt i EM to år tidligere, da var det mange med. Men ikke mange som hadde mål om å gjøre det bra. Mange var fornøyde med å være der. Nå er det en helt annen sult. Det er forskjellen, vurderer Ingebrigtsen.

24-åringen tror det er «litt tilfeldig» at norsk friidrett er i ferd med å få frem flere typer samtidig.

– Er en fellesnevner at dere er uredde og har høy selvtillit?

– Ja, det ligger mye der. Du må sette høye mål. Ikke være redd for å gå på trynet. Du må gutse litt!

Yngstemann i friidrettsflokken opplevde aldri gullalderen i norsk friidrett på 90-tallet. Jakob Ingebrigtsen er født i 2000. Men sier han vet hva som må til.

– Vi som er med nå forstår hva løping går i. Du kan ikke leke toppidrett. Du må legge ned mye arbeid. Du må ville det. Du må ofre mye. Gjøre alle de riktige tingene for å bli best, analyserer Ingebrigtsen.

Merker stor interesse

Det er lettere å selge norsk friidrett nå enn for 10 år siden. En av dem som skal gjøre det er Bislett-general Steinar Hoen. Ved lunsjtider tirsdag var det solgt 15 prosent flere Bislett Games-billetter enn på samme tidspunkt i fjor. 11.000 av 14.000 billetter var revet bort.

– Utøverne vi har i dag har personlighet, de har stort pågangsmot og glede av idretten. Den kjenner jeg igjen fra 90-tallet. De er spennende utøvere rent fysisk, men også i personligheten. Jeg kjenner meg igjen i den uredde personligheten.

Hoen merker at det snakkes mer friidrett nå.

– Ikke bare blant dem som er interessert i friidrett, men den mer generelt sportsinteresserte nordmannen. Han snakker om Karsten Warholm nå. Han snakker om Jakob Ingebrigtsen. At Jakob har klart å løpe uten melkesyre på et nivå man nesten ikke har sett tidligere, er et genetisk materiale som er spennende å snakke om. Han er 16 år og løper på de tidene! Karsten Warholm var en tikjemper som i fjor startet med 400 meter hekk og holdt på å komme til OL på den distansen. Nå er han en 400-meterhekkeløper som skulle teste formen på 400 flatt, men perset med over sekundet. Da når du lenger enn de friidrettsinteresserte. Det var litt sånn som Usain Bolt gjorde: Han gikk på de generelt sportsinteresserte.

