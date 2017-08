VM-stjernen reagerer med vantro på norsk protest: – Det kan ikke være sant!

LONDON/OSLO: Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) røk ut i heatet på 1.500 meter fredag kveld. Hun lå godt an på sisterunden, men havnet til slutt på syvendeplass. De seks beste går direkte videre.

Etter at Bjerkeli Grøvdal så TV-bildene av innspurten, var hun irritert på Sifan Hassan fra Nederland. Allerede i intervjuet med NRK rett etter målgang varslet hun protest. Det gjentok hun overfor et samlet pressekrops like etterpå.

– Akkurat nå er jeg litt småirritert. Magefølelsen min da jeg kom i mål, var at Sifan hindret meg i svingen. Hun kroket meg egentlig i armen, så jeg fikk en rotasjon og stoppet, hevder Bjerkeli Grøvdal.

– Jeg må prøve å protestere på det. Jeg føler jeg ble hindret. Det er litt surt, siden jeg følte meg såpass sterk i dag.

Selv reagerer Sifan Hassan med vantro på protesten.

– Har hun lagt inn protest mot meg? Hva? For hva? Jeg kan ikke tro at det er sant! sier en overrasket Hassan til Expressen .

– Ble hindret to ganger

Bjerkeli Grøvdal retter ikke all skytsen mot Sifan Hassan. Hun mener også at amerikaneren Jennifer Simpson brøt reglene mot slutten.

– Hun amerikaneren gikk rett foran meg på oppløpet, så jeg måtte stoppe opp. Så det var to ganger jeg ble hindret, forklarer Grøvdal.

– Tror du protesten fører frem?

– Jeg er litt usikker. Dette er to av favorittene vi snakker om, og de vil sikkert ikke diskvalifisere dem, sier Grøvdal til Aftenposten.

– Men regler er regler. Jeg er ganske usikker på om det går gjennom, legger hun til.

– Dramatisk

NRK-kommentator Jann Post beskriver en eventuell protest som «dramatisk», all den tid Hassan er favoritt på øvelsen,

– Det er sannsynligvis ikke vits å protestere. Det er ikke en tydelig nok hekt, mener NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Jeg blir veldig overrasket om de tar en protest til følge, legger han til.

– Aldri sett henne bedre

Grøvdal avanserte flott på sisterunden, men på oppløpet ble hun passert av flere løpere. Så raknet det litt på oppløpet.

Likevel fikk hun ros fra NRK-ekspert Rodal.

– Jeg har aldri sett henne så bra teknisk, sier Vebjørn Rodal.

– Hun er så strak og fin i hoftene, la han til senere.

– Oddsen mot seg

Før heatet forklarte NRK-kommentator Jann Post at 27-åringen hadde en vanskelig oppgave foran seg.

– Hun har den 37. beste tiden, og de 24 beste skal videre. Så hun har oddsen mot seg, men vi tror også at hun har noe å gå på når det kommer til 1.500 meter, sa Post.

Bjerkeli Grøvdals store mål i VM er uansett 5.000 meter. I den øvelsen går forsøksheatene på torsdag.