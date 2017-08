Da Grøvdal utklasset den norske rekorden, ble det full forvirring

SANDNES: Kun to stilte til start på kvinnenes 3000 meter hinder under friidretts-NM i Sandnes.

Men distansen ble likevel en kjempeopptur for Karoline Bjerkeli Grøvdal, som ikke hadde løpt distansen siden U23-EM i 2011.

27-åringen fra Isfjorden i Romsdal løp på 9.13,35. Med den tiden slo hun sin egen norske rekord på 9.33,19, satt for nøyaktig 10 år siden.

Etter målgang var det full forvirring om Bjerkeli Grøvdals rekord ville bli godkjent, all den tid finalefeltet besto av kun to løpere. Men en representant for Norges Friidrettsforbund kom til Bjerkeli Grøvdal på indre bane og sa at rekorden ville gjelde.

– Noe annet ville vært høl i hodet. Det er ikke min feil at det ikke stiller flere til start, sa Bjerkeli Grøvdal til Aftenposten.

Strekkskade ødela planen

27-åringen hadde ikke løpt et hinderløp siden 2011 før NM-gullet i Sandnes. Planen var å gjøre det under Bislett Games i midten av juni, for å teste ut om det var en distanse hun kunne løpe i London-VM. Men en strekkskade satte henne utenfor i tre uker.

– Dette ga mersmak. Jeg klarer å se at dette løpet medfører mye positivt. Det er et OL om tre år. Det er kanskje den treårsperioden jeg trenger for å satse på 3000 meter hinder. Jeg har jo ikke satset en hel sesong på hinder noen gang.

Hun var kun 10 sekunder bak vinneren i VM på distansen. Tiden 9.13,19 ville holdt til femteplass i VM.

– Akkurat nå har jeg lyst å si at det skal bli medalje i OL 2020.

– Kan du ikke bare si det da?

– Jeg går for medalje i Tokyo ...