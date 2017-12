Sterke anklager mot Davy Wathne: - Min stil og sjargong passer visst ikke inn

andreidretter

TV-profilen Davy Wathne har sagt opp jobben sin i TV 2.

– Det stemmer at jeg har sagt opp, sier Wathne til Bergens Tidende.

Han sendte ut en intern epost til kollegene sine, der han takker for seg. Wathne blir 68 år 1. januar. Han har vært en av TV 2s mest kjente ansikter siden oppstarten.

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand bekrefter at Wathne har sagt opp jobben sin og at han har hatt sin siste arbeidsdag i TV 2.

TV 2: - Røff og krevende

Det har kommet flere varsler på TV 2-profilen.

– Davy har vært en av TV 2s største og viktigste profiler gjennom 25 år. Seerne har opplevd en ekstremt kunnskapsrik journalist, en engasjert og særegen TV-personlighet. Han sier selv at han ikke er noe A4-menneske, og det er på godt og vondt. For mange i TV 2 har oppførselen hans vært vanskelig å forholde seg til. Flere har opplevd ham som trakasserende. Han har hatt en undertone som mange har opplevd som sexistisk og støtende, men dette er ikke hovedbildet. Det handler om hans røffe og krevende tone, sier Willand.

Takket kollegene

I en epost sendt ut til ansatte i TV 2 Sporten torsdag, skrev Wathne følgende:

«Med takk for uforglemmelige øyeblikk gjennom et kvart århundre. Møt fremtidens utfordringer med rak rygg, sunn skepsis og ubestikkelig integritet. Dette fikser dere sammen».

Overfor Bergens Tidende sier Wathne er det er vemodig å slutte.

– Jeg passer ikke inn lenger. Det skjønte jeg egentlig for lenge siden. Jeg sa opp tidligere også, men Vegard (Jansen Hagen, sportssjef) tryglet meg om å komme tilbake, sier Wathne.

– Min stil og sjargong passer visst ikke inn lenger. Noe de (TV 2) ikke trenger er en sur, gammel grinebiter, sier han.

– Sunt med engasjement og meninger

TV 2 Sporten har vært under hardt press etter at det kom frem at flere har meldt ifra om uønskede hendelser. Ifølge TV 2 dreier altså flere av henvendelsene seg om Wathne. Han kjenner seg ikke igjen i dette.

– At jeg skal være en voldsom trakassør... Jeg har alltid ment at det er sunt med engasjement og meninger. Men når stilen min er så omstridt, er det best at jeg sier opp, sier Wathne.

Han synes at TV 2 har vært dyktige i behandlingen av sakene som er kommet den siste tiden.

– TV 2 har vært ultraprofesjonelle, og alt skal opp på bordet. En jeg synes har fått altfor mye ufortjent etter seg, er Vegard (Jansen Hagen)

– Hvordan føles det å slutte i TV 2?

– Det er en voldsom tomhet og tristhet, selvsagt. Jeg har levd og åndet for TV 2, sier Wathne.

– Ser du for deg en rolig pensjonisstilværelse, eller har du andre planer på gang?

– Hva tror du? Alternativ B, sier Wathne.

Vi kommer med mer!