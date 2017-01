Bryter-Berge ble kveldens store vinner: – Jeg har aldri blitt satt ut slik jeg ble nå

Han fikk først prisen som Årets forbilde på Idrettsgallaen på Hamar, og det var ingen tvil om at det var fortjent.

– Jeg har aldri blitt så satt ut som jeg gjorde nå, sa han i takketalen etter kveldens første pris.

Publikum i et antall av over 3000 reiste seg og klappet ekstra da Berge sa at han skulle gi litt tilbake til forloveden Rosell Utne, som var med ham denne kvelden.

– Vi skal gifte oss, sa veteranen, og det var ekstra gjevt for de mange i salen.

Litt av et forbilde

Bryteren Stig André Berge var nominer til tre priser og tok alle tre: Årets forbilde, utøvernes pris og Årets navn, der han ble stemt fram av tv-seerne.

Med bronseplassen fra OL i Rio, i det tredje forsøket, fikk han en plass i det norske folks hjerte.

Det var utøveren som hadde slitt lenge, som hadde mistet moren sin før OL, men som kjempet seg videre. Da han endelig endte på pallen, takket han sin mor i himmelen.

Fra idrettsgallaens scene kunne han denne gangen hedre alle dem som har støttet ham, og det har vært mange. Berge kommer fra en liten sport, der man ikke er vant til så stor oppmerksomhet, store penger eller mange utmerkelser. Men nå fikk han søkelyset på seg.

– Jeg må gå litt tilbake i tid og takke foreldrene mine som har kjørt tusenvis av kilometer for at jeg skal kunne drive med det jeg driver med. Jeg vil også takke alle idrettsutøvere som har stemt, denne henger ekstremt høyt for meg, sa han etter å ha annonsert - og mottatt - utøvernes pris.

Må lære asiatisk bryting

– Nå reiser jeg til Finland om en uke, men i 2017 blir det mye mer reising til Asia. Jeg drar til Japan om ikke så lenge og grunnen til det er at jeg må lære mer av hvordan de bryter. Jeg sliter med den asiatiske stilen. De er utrolig kjappe til å slå på alt. Gir du dem lillefingeren, tar de hånden. Jeg kan ikke lenger bare dra til Polen på samlinger, sier han.

Samboeren var overveldet over at han fikk prisen.

– Det er så fortjent, sier den trofaste støttespilleren, som selv var bryter tidligere.

Ble shoppet i Strømstad

Johan Flodin ble kåret til Årets trener i norsk idrett. Roernes sjef bidro sterkt til at roerne tok to av fire norske medaljer under OL i Rio.

Flodin ble tatt på sengen under Idrettsgallaen i Hamar OL-amfi. Dette hadde han ikke trodd.

– Det er sjelden jeg ser han famle slik, fleipet forbundets generalsekretær Tine Bjonge.

Hun kunne stadfeste det svensken sa fra scenen: - Jeg er glad for at forbundet valgte å shoppe en trener i Strømstad.

For det er der han bor, mannen som roerne elsker. Olaf Tufte hadde ikke fortsatt karrieren hvis det ikke var for mannen som bor like over grensen til Norge, og pendler til treningene på Årungen hver dag når det er sesong.

– Han er kåret til verdens beste rotrener av det internasjonale forbundet i 2013, og dette er stort også for oss, sier Bjonge. Hun forteller at Flodin starter på sin femte sesong, og at han har undertegnet for de neste fire årene.

– Jeg hadde ikke stått her uten de fantastiske utøverne som er her, sa Flodin til alle de fremmøtte på arenaen som vanligvis benyttes til ishockey.

Der var blant andre statstminister Erna Solberg og kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Sterk i troen

Fotballspilleren Ada Stolsmo Hegerberg har fått så mange utmerkelser i 2016, at hun vasser i dem. Og det fortsetter dette året.

Hun hadde på seg gullkjole, og det var et passende antrekk denne kvelden. Hun fikk først Gullballen, som Årets spiller i norsk fotball, og det for andre år på rad.

Dette er den tidligere Kniksen-prisen, og ikke en del av de «offisielle» prisene på Idrettsgallen.

Men deretter ble hun valgt som Årets kvinnelige utøver.

– Dette forsterker selvtilliten og troen på det du driver med, sa den populære spilleren, som blant annet fikk Aftenpostens gullmedalje på tampen av fjoråret, og Sportjournalistenes pris. Hun ble jo kåret til Europsas beste kvinnelige fotballspiller i Monaco i 2016, der Cristiano Ronaldo var sidemann. Nå valgte hun å ta med faren.

Vinneren ikke til stede

Friidrettsutøveren Filip Ingebrigtsen fikk som ventet prisen Årets gjennombrudd, men han var ikke til stede. Mor og far tok imot trofeet.

– Jeg så for meg at det ville bli mye fest og moro, så for å være helt sikker sendte jeg ham til Sør-Afrika på treningsleir, sa pappa Gjert Ingebrigtsen, ikke uten en viss ironi. Salen lo.

Han er kjent for å være knallhard, noe som kom frem i TV-serien om familien i fjor. Men han har også morsomme kommentarer på lur.

– Vi føler at hele familien har fått en pris i kved, sa mamma Tone Ingebrigtsen.

Fikk pris for syvende gang

Sarah Louise Rung er blitt en gjenganger på podiet under Idrettsgallaen. Dette var svømmerens syvende pris. Hun ble Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver, blant annet på grunn av to gull fra Paralympics i Rio. Lillebror Kristoffer kom stolt ved hennes side.

– Jeg vil takke alle de fantastiske personene jeg har bak meg, sa Rung, som fremhevet trener Morten Eklund spesielt. Og hun bedyret at samarbeidet fortsetter.

– Hvor har du alle prisene?

Rung ler.

– De står fordelt i leiligheten, pluss at foreldrene mine har noen.

Rung hadde på seg en lekker hvit kjole, men fortalte at det er blitt mer vanlig klær enn badedrakt i høst.

– Jeg trengte en pause etter Rio, og det å gjøre noe annet. Derfor har jeg hatt en lengre periode utenom bassenget. Nå starter opptreningen etter denne pausen. Vi har et VM i New Mexico i oktober, og det går i høyden. Derfor skal jeg til sammen være seks uker i høyden på samlinger, sier hun.