Brækhus vil stoppe kjeften på svenske: – Verst var det at hun kalte meg tykk

Cecilia Brækhus har allerede beseiret Sveriges beste kvinnelige bokser, Klara Svensson. Om noen uker står Brækhus igjen i ringen, denne gang mot argentinske Erica Farias.

Nå hevder Expressen at en annen svenske er den neste drømmemotstanderen til Brækhus.

– Om Mikaela lykkes i å vinne tilbake sitt verdensmesterbelte og jeg beholder mitt er jeg klar til å sette meg ved forhandlingsbordet, sier Brækhus til Expressen.

– Lei av pratet hennes

Bokseren hun snakker om er Mikaela Laurén, og grunnen til at Brækhus ønsker å gå i ringen mot henne er at hun har sett seg lei på snakketøyet til svensken.

– Mikaela sier så mye skit. Hun har kalt meg mange dumme saker den siste tiden, og sier at jeg er en primadonna, en diva og slike ting. Verst var det at hun kalte meg tykk. Jeg er absolutt ikke tykk, sier Brækhus.

Derfor vil hun stanse munnen til Laurén gjennom en kamp mellom to verdensmestere, og Brækhus er sikker på at hun vil gå seirende ut av duellen.

– Jeg har slått henne før, og jeg kan gjøre det igjen. Jeg er mye bedre enn henne sier hun til Expressen.

– Brækhus er en primadonna

Laurén sier til avisen at hun er overrasket over forslaget fra sin norske motstander. Hun tapte kampen mot Klara Svensson som førte til at hun ikke fikk møte henne tidligere i år.

– Jeg står fast ved det jeg har sagt. Jeg synes Cecilia er en primadonna som tror hun er bedre enn oss andre. Men jeg møter henne gjerne, og jeg vet at jeg kan slå henne, sier hun til Expressen.

Men før en ny norsk/svensk duell kan være aktuell er begge nødt til å vinne sine neste kamper. Laurén skulle ha gått en tittelkamp mot polske Ewa Piatkowska, men kampen ble avlyst på grunn av en skade. De har håp om å få til en ny tittelkamp i løpet av sommeren eller høsten.

De to har møttes i ringen en gang før, og da vant Brækhus på knockout.