Brækhus utelukker ikke flere proffstevner i Norge

andreidretter

Verdens soleklart beste kvinnelige bokser tok proffboksing hjem til Norge da hun knuste Anne Sophie Mathis i Oslo Spektrum i oktober 2016.

Det ble etterfulgt av en ny seier i Oslo i februar mot Klara Svensson, før hun bokstavelig talt kom hjem da hun slo Erica Anabella Farias på Koengen i Bergen i juni. Etter seieren mot Mikaela Laurén i Stokke i oktober, føler hun nå at hun kan reise utenlands igjen og bokse med god samvittighet.

Hun legger imidlertid til at hun ikke nødvendigvis er ferdigbokset i Norge.

– Nei, det føler jeg egentlig ikke, men jeg tror det blir deilig å komme seg litt ut i verden igjen, sier hun i et lengre intervju med NTB og legger til at flere lokaler i Norge virkelig har fått henne til å sperre opp øynene.

– Vi diskuterte det nylig, og det kom opp noen veldig spennende navn. Alt som skjer framover må være noe som er større enn det jeg har gjort tidligere, forteller hun og sier det var spesielt én arena, uten å ville fortelle hvilken, som virkelig fristet.

– Det var én arena som kom opp hvor vi bare satt og måpte.

Gjort jobben

Etter et hektisk år der hennes selskap First Lady Promotions har stått som arrangør av stevnene, ser hun nå fram til kun å tenke på seg og sine kamper i 2018.

Fakta om Cecilia Brækhus Navn: Cecilia Brækhus Alder: 36 år (28. september 1981) Fødested: Cartagena, Colombia (oppvokst i Bergen) Bosted: Oslo Yrke: Proffbokser Vektklasse: Weltervekt (66,7 kg) Høyde: 171 cm Vekt: Ca. 66,6 kg Ubeseiret i 32 proffkamper (ni knockoutseirer) Tittelforsvarer i WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization) Selskap: First Lady Promotion. Samarbeider med Vladimir Klitsjkos selskap K2 Promotion Trener: Johnathon Banks

– Det skal være flere proffstevner i Norge neste år, så jeg føler jeg har gjort jobben min. Boksing har eksplodert, og vi har fått mange amatør- og proffboksere, så jeg føler definitivt at jeg har gjort jobben min og nå kan være kjempeegoistisk ved å gjøre akkurat hva jeg vil uten å tenke på noen andre, sier hun og illustrerer.

– Vi kom til Norge og åpnet med et smell. Det gikk fra null til hundre, og da forsvant alt imellom, alt arbeidet med å bygge seg opp. Nå må den jobben gjøres og så må jeg dra ut i verden og bokse.

USA-tur ga mersmak

36-åringen har nettopp returnert fra USA, en tur som ifølge henne selv var viktig for motivasjonen. Der møtte hun blant andre Christiane «Cyborg» Justino, som hun tidligere har uttalt at hun gjerne vil møte.

Nærmest virker imidlertid en kamp mot Layla McCarter i Las Vegas. Hennes manager uttalte nylig til Dagbladet at det er 70 prosent sjanse for at kampen blir noe av, og at det kun er en TV-avtale som må på plass.

Brækhus, som for øyeblikket står uten noen TV-avtale i Norge etter at kontrakten med Viasat utløp, er litt mer tilbakeholden om hvor langt de er i løypa.

– Jeg har kommet hjem med mange interessante muligheter. Det er ikke bare én eller to, men også tre eller fire veier å gå.

TV-avtale må på plass

Om McCarter-avtalen innrømmer hun at det er TV-avtale som må på plass, men at hun ikke har lukket døra for de andre mulighetene.

– Man må vente litt til ting er på plass, og den TV-avtalen er ikke på plass ennå. Vi holder på å forhandle om den, og på nyåret får vi se hvor status ligger. I tillegg er det som sagt ikke det eneste alternativet. De (McCarter-leiren) vil selvfølgelig ha den kampen, men det er ikke det eneste alternativet for meg, sier hun og nevner Madison Square Garden i New York, der Mats Zuccarello har sin hjemmearena, som et sted hun gjerne også vil bokse.

36-åringen estimerer at hun har ett eller to år igjen som proffbokser. Turen til USA og Las Vegas ga henne imidlertid ny motivasjon.

– Jeg fikk en skikkelig «boost» der borte. Hvis du hadde spurt meg før turen hvor mange år jeg har igjen, ville jeg kanskje sagt ett, men nå er jeg på nærmere to år. Men etter det er det stopp, avslutter hun med et smil.

(©NTB)