Amalie Iuel var sjanseløs, men lærte en viktig ting før favorittøvelsen

LONDON/OSLO: Den norske løperen ble nummer seks i sitt heat på 400 meter og endte på tiden 52.55. Iuel startet positivt, men sprakk fullstendig på oppløpet og er ute av mesterskapet i øvelsen.

– Jeg hadde håpet på et bedre løp og en bedre tid, men jeg fikk den erfaringen jeg trengte til i morgen, sier Iuel etter løpet.

Prestasjonen var ifølge NRKs kommentatorer den svakeste Iuel har utendørs på 400 meter denne sesongen. Ekspert Vebjørn Rodal mente det «ikke så ut som en Amalie Iuel i toppform».

Iuel får kjapt muligheten til å slå tilbake. Allerede i morgen løper hun 400 meter hekk, som er spesialøvelsen til 23-åringen. Med seg har hun viktig lærdom fra søndagens løp.

– Banen er utrolig rask. Jeg kjente på oppløpet at jeg ble veldig stiv. Da kom syren. Jeg skal prøve å ta det med meg til i morgen, sier hun.

At banen er rask tror hun kan være godt nytt for egne muligheter.

– Jeg håper at jeg kan bruke mindre krefter mellom hekkene, og at jeg ikke trenger å tråkke til like mye. Jeg kjenner at det er veldig god sprett. Det kan være bra for meg, sier hun.

